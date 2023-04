Η αντίστροφη μέτρηση για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’ έχει αρχίσει καθώς απομένουν 10 ημέρες μέχρι να στεφθεί βασιλιάς ο πρωτότοκος γιος της αείμνηστης Ελισάβετ Β’.

Ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, καθιστώντας τον, τον γηραιότερο νέο μονάρχη στη βρετανική ιστορία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, τα σχέδια έχουν εκπονηθεί με την κωδική ονομασία Operation Golden Orb και θα αντικατοπτρίζουν το όραμα του νέου ηγεμόνα για «μια πιο σύγχρονη μοναρχία». Η τελετή στέψης θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί του Σαββάτου 6 Μαΐου στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Ήδη το Αβαείο του Γουέστμινστερ έχει κλείσει τις πόρτες του στους επισκέπτες. Επίσης θα στηθούν σαρωτές τύπου αεροδρομίου για να ελέγξουν τους 2.000 καλεσμένους.

Ο χώρος της στέψης και ο θρόνος της στέψης θα παραμείνουν στον Αβαείο ώστε όταν ανοίξει ξανά στις 8 Μαΐου, οι επισκέπτες που έχουν κλείσει χρονομετρημένα εισιτήρια να μπορούν να δουν την ιστορική σκηνή μέχρι τις 13 Μαΐου.

Εν μέσω μεγάλης ασφάλειας , η ιστορική «Λίθος του Πεπρωμένου» η ογκώδης πέτρα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τελετής στέψης των βασιλέων και σύμβολο της μοναρχίας, θα ταξιδέψει από τη Σκωτία από το κάστρο του Εδιμβούργου, στο Λονδίνο για να τοποθετηθεί κάτω από τον θρόνο για τη στέψη του βασιλιά.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, η αίθουσα χορού του Παλατιού του Μπάκιγχαμ έχει μετατραπεί σε ένα ακριβές αντίγραφο της σκηνής της στέψης ώστε ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα να κάνουν κρυφές πρόβες για τη μεγάλη μέρα.

Ωστόσο , με το Αββαείο του Γουέστμινστερ να είναι πλέον κλειστό, μπορούν να πραγματοποιηθούν επί τόπου πρόβες, με τον Βασιλιά και την Καμίλα να αναμένεται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες εκατοντάδες έφιπποι παρέλασαν στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου σε μια μεταμεσονύκτια πρόβα για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Ντυμένοι με στρατιωτικές στολές, έφιπποι του βασιλικού Οίκου με άλογα και άμαξες παρήλασαν στους ήσυχους δρόμους γύρω από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ προετοιμάζοντας την πολυαναμενόμενη εκδήλωση για τη στέψη.

The first rehearsal for the King’s Coronation took place through central London – from Buckingham Palace to Westminster Abbey via the Mall and Whitehall – in the early hours of Tuesday morning, ahead of the coronation of King Charles III on May 6. #Royal #Coronation

Cr FB Queen… pic.twitter.com/mSZSIK12PY

— RYO (@RyoAnutta) April 18, 2023