Λεπτομέρειες ενόψει της στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο σε λιγότερο από ένα μήνα αποκάλυψαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η πορεία που θα ακολουθήσει στις 6 Μαΐου με την άμαξά του ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα η βασιλική οικογένεια, είναι πιο σύντομη από αυτή που έκανε η μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ στη δική της στέψη το 1953. Ο λόγος είναι ότι θέλει να έχει μια πιο σεμνή διαδικασία, όπως ανέφερε το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Σπάζοντας την παράδοση, ο βασιλιάς Κάρολος και σύζυγος του Βασιλιά Καμίλα θα βγουν από το παλάτι του Μπάκιγχαμ με μία ιππήλατη, επιχρυσωμένη μαύρη με διαμάντια άμαξα που είχε χρησιμοποιηθεί για την 60η επέτειο της βασίλισσας Ελισάβετ στην μοναρχία.

