Τα επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας έκαναν το γύρο του κόσμου από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων που μετέδωσαν ακόμα και σε ζωντανή μετάδοση τα όσα συνέβησαν στις δύο μεγάλες συγκεντρώσεις την περασμένη Κυριακή (5/3) και την περασμένη Τετάρτη (8/3) για το δυστύχημα στα Τέμπη .

Ωστόσο τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από τουρίστες που βρέθηκαν στο επίκεντρο των επεισοδίων που προφανώς δεν είχαν ξαναζήσει, και είδαν τις μολότοφ και τα δακρυγόνα να να πέφτουν βροχή.

Δείτε πώς περιγράφει τα όσα βλέπει μπροστά στα μάτια του ένας νεαρός τουρίστας την Τετάρτη και ενώ βρίσκεται στη Σταδίου στο ύψος της Αμερικής όπου έχουν ανάψει φωτιές και πέφτουν χημικά.

Hipster tourist gets caught in the middle of a Greek riot. Lmao. pic.twitter.com/2HdiLOxbfz

