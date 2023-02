Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από τρεις εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη ενός μαραθωνίου στο αγγλόφωνο νοτιοδυτικό Καμερούν, που μαστίζεται από μια αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του στρατού και αυτονομιστών ανταρτών, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Αθλητισμού και ο τοπικός κυβερνήτης.

Oι εκρήξεις σημειώθηκαν κατά την έναρξη της 28ης διοργάνωσης της ανάβασης στο Όρος Καμερούν, που έχει τον τίτλο «Αγώνας της Ελπίδας», η οποία έλαβε χώρα στην Μπουέα, πρωτεύουσα της νοτιοδυτικής περιοχής, 70 χλμ. δυτικά της Ντουάλα, της οικονομικής πρωτεύουσας του Καμερούν.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας αθλητής και 17 θεατές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ναρσίς Μουέλ Κομπί, υπουργός Αθλητισμού, ο οποίος βρισκόταν εκεί για την διοργάνωση.

«Υπήρξαν μερικές απόπειρες αναταραχής με τρεις εκρήξεις στη διαδρομή. Αυτές οι εκρήξεις δεν είχαν καμία επίπτωση στον αγώνα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Μπέρναρντ Οκάλια Μπιλάι.

Σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε μέσω της εφαρμογής WhatsApp, την ευθύνη για τις εκρήξεις ανέλαβαν οι αυτονομιστές ADF (Ambazonia Defense Forces), μια από τις κύριες ένοπλες οργανώσεις στις αγγλόφωνες περιοχές.

«Οι δυνάμεις μας εξαπέλυσαν μια επίθεση, με στόχο στρατιώτες που προστάτευαν αθλητές που συμμετείχαν στον αγώνα Όρος Καμερούν στην Μπουέα», δήλωσε ο Ντανιέλ Καπό, εκπρόσωπος του ADF.

Το βορειοδυτικό και το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας κατοικούνται κυρίως από την αγγλόφωνη μειονότητα του Καμερούν, ορισμένοι από τους οποίους αισθάνονται εξοστρακισμένοι από τη γαλλόφωνη πλειοψηφία αυτής της χώρας, που κυβερνάται με σιδηρά πυγμή για σχεδόν 40 χρόνια από τον 90χρονο πρόεδρο Πολ Μπιγιά.

Αυτές οι δύο περιοχές είναι το σκηνικό από τα τέλη του 2016 θανάσιμων συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων αυτονομιστικών ομάδων και του στρατού και της αστυνομίας, ενώ τα δύο στρατόπεδα κατηγορούνται τακτικά από διεθνείς ΜΚΟ και τον ΟΗΕ για εγκλήματα κατά αμάχων.

Η σύγκρουση έχει σκοτώσει περισσότερους από 6.000 ανθρώπους και έχει αναγκάσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με το International Crisis Group (ICG).

Η αμερικανική πρεσβεία στο Καμερούν καταδίκασε τις εκρήξεις στο Twitter λέγοντας «καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας».

Στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο σημείο των εκρήξεων και επικρατούσε ηρεμία στην Μπουέα, σημείωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

#BREAKING : Explosion during a race in #Cameroon left 19 athletes injured; According to media reports, three homemade bombs exploded, one of the separatist groups took responsibility. pic.twitter.com/oIMl17oAkA

— Journal Of TRENCHES (@ddTRINCHERAS) February 25, 2023