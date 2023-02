Σχεδόν 250 ώρες άντεξε η 17χρονη Αλέινα Γκόμες στα ερείπια του κτιρίου όπου βρισκόταν στην Καχραμανμαράς μέχρι να την απεγκλωβίσουν οι διασώστες. Τη χαρμόσυνη είδηση μεταδίδει το Anadolu, το οποίο έχει δημοσιεύσει και φωτογραφίες από τη συγκλονιστική διάσωση.

Rescuers defy odds, save 17-year-old Aleyna Olmez from the rubble of a collapsed building in Kahramanmaras, Türkiye, nearly 250 hours after twin quakes hit the country on Feb. 6

