Οι νεκροί από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία ξεπέρασαν τις 33.000, ωστόσο οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη τους για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την Σιμπέλ Καγιά, 40 ετών, περίπου 170 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό στην επαρχία της Γκαζιαντέπ που επλήγη σφόδρα από τον Εγκέλαδο.

Επίσης, σύμφωνα με το Anadolu, οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν τον Ερενγκούλ Οντέρ, 60 ετών, από τα ερείπια μετά από 166 ώρες στην περιοχή Μπέσνι της επαρχίας Αντιγιαμάν.

At least 41 people pulled out from rubble of collapsed buildings as rescue teams work tirelessly in quake-hit regions

