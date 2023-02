Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάδα να αποστείλει βοήθεια στην Τουρκία για συνδρομή στο έργο των ερευνών στις περιοχές που πλήγηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να αποστείλει ένα C130 της Πολεμικής Αεροπορίας και Ομάδα της ΕΜΑΚ για να συνδράμει στις έρευνες τις σεισμόπληκτες περιοχές στην Τουρκία.

Όπως μεταδίδεται, έχει ετοιμαστεί ομάδα της ΕΜΑΚ, αποτελούμενη από 25 άτομα, που έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε τέτοιες επιχειρήσεις. Πρόκειται για επίλεκτο σώμα που έχει επιχειρήσει πολλές φορές στην Ελλάδα σε σημαντικούς σεισμούς.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε ανάρτηση του πως θα η Ελλάδα θα στείλει άμεσα βοήθεια. Μέσω ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα εξέφρασε την θλίψη του για τον σεισμό.

«Βαθιά θλίψη για την καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. Τα θερμά μας συλλυπητήρια εκφράζουμε στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ελλάδα κινητοποιεί τους πόρους της και θα βοηθήσει άμεσα», έγραψε στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.

