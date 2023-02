Έτοιμη να ρίξει μια τελευταία «ζαριά» για τον Έντσο Φερνάντες και να πυροδοτήσει μια από τις «βόμβες» του χειμώνα είναι η Τσέλσι.

Παρότι η Μπενφίκα προσπαθεί σαν «τρελή» να κρατήσει τον Αργεντινό, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από την Αγγλία, το πρέσινγκ της Τσέλσι έχει αποφέρει καρπούς και αυτή τη στιγμή ο 22χρονος βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο Λονδίνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κανός

🚨 Sources in Portugal tell @TheAthleticFC there’s now heightened optimism agreement can be struck for Enzo Fernandez to join Chelsea. Benfica have granted permission to do medical in Portugal in case deal struck @TheAthleticFC #CFC #SLBenfica #DeadlineDay https://t.co/eoT7TtnwUb

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 31, 2023

Όπως αναφέρεται, η διοίκηση των «μπλε» έχει ταξιδέψει στην Πορτογαλία και μάλιστα περιμένει τον Έντσο με ένα ιδιωτικό τζετ, ευελπιστώντας στο να κλείσει την υπόθεση και να επιστρέψει στο Λονδίνο με τον 22χρονο μαζί της.

Ο Ρουί Κόστα από την άλλη που είναι ο πρόεδρος της Μπενφίκα, εξακολουθεί να θέλει να κρατήσει τον Φερνάντες και να επιμένει στην καταβολή της ρήτρας, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή φαίνεται πως βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης πιέζουν για να πει το μεγάλο «ναι» στα 120 εκατομμύρια της Τσέλσι!