Νέο επεισόδιο στο σίριαλ άγνωστα σκευάσματα και Νόβακ Τζόκοβιτς υπήρξε στο Australian Open. Αναλυτικότερα, στον αγώνα του Σέρβου τενίστα απέναντι στον Γάλλο Ένζο Κουακό για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, συνεργάτες του ετοίμασαν ένα τέτοιο σκεύασμα και του το έστειλαν με έναν από τους κριτές.

Στο βίντεο φαίνεται ένα μέλος της ομάδας του να ετοιμάζει το σκεύασμα σε ένα μπουκάλι, να τοποθετεί μια ετικέτα και στη συνέχεια να το δίνει στον κριτή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αφού το πήρε διάβασε την ετικέτα που είχε τοποθετηθεί και το άφησε δίπλα του.

Να θυμίσουμε ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν υπάρξει και σε άλλους αγώνες του Τζόκοβιτς. Για παράδειγμα, στον αγώνα του Σέρβου τενίστα απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά στο Paris Masters.

Τότε, αρνητική εντύπωση έκανε η προσπάθεια των συνεργατών του Τζόκοβιτς να κρύψουν το σκεύασμα που ετοίμαζαν για τον διάσημο τενίστα, όταν κατάλαβαν ότι κάποιος τους βιντεοσκοπεί. Θυμηθείτε το αντίστοιχο βίντεο:

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

— Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022