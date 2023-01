Χιλιάδες αντίπαλοι του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή πορεία στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της 50ης «Πορείας για τη Ζωή», σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το κίνημα το οποίο επί χρόνια είχε ως στόχο την ανατροπή της απόφασης Ρόου εναντίον Ουέιντ του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, βάσει της οποίας προστατευόταν σε ομοσπονδιακό επίπεδο η άμβλωση.

Με την ακύρωση της απόφασης αυτής τον Ιούνιο, οι επικεφαλής και τα μέλη του κινήματος «Πορεία για τη Ζωή» γιόρτασαν χθες τη νίκη τους. Ωστόσο εξακολουθούν να πιέζουν προκειμένου να θεσπιστούν πιο αυστηροί περιορισμοί στην άμβλωση σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, ενώ προσεύχονται για να αλλάξουν «τις καρδιές και τα μυαλά» των Αμερικανών που στηρίζουν το δικαίωμα αυτό.

Anti-abortion campaigners rallied in Washington, D.C., marking a new chapter for a movement that has organized for decades around overturning Roe v. Wade. With that goal now accomplished the campaign is now eyeing further limits on abortion both federally and at the state level pic.twitter.com/2rmycEmCWs

— Reuters (@Reuters) January 21, 2023