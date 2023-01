Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε κλιμάκωση στις σχέσεις Μόσχας με την Ουκρανία με τα όσα ανέφερε στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Δεν καταλαβαίνω ακριβώς σε ποιον να μιλήσω και για ποιο πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς αν είναι ζωντανός και ποιος παίρνει τις αποφάσεις» είπε ο Ζελένσκι.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι δεν καταλαβαίνει καν «πώς μπορεί κάποιος να υπόσχεται στους Ευρωπαίους ηγέτες ένα πράγμα και την επόμενη μέρα να εξαπολύει μια εισβολή πλήρους κλίμακας σε μια χώρα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποιον έχουμε να κάνουμε. Όταν λέμε «ειρηνευτικές συνομιλίες», δεν καταλαβαίνω ακριβώς με ποιον πρέπει να τις κάνουμε».

Μετά από όσα ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος για τον Ρώσο ομόλογο του, το Κρεμλίνο απάντησε πως τόσο ο Πούτιν όσο και ολόκληρη η Ρωσία, παραμένουν ζωντανοί. «Είναι σαφές ότι τόσο η Ρωσία όσο και ο Πούτιν αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τη σημερινή Ουκρανία και για τον Ζελένσκι. Και είναι σαφές ότι από καθαρά ψυχολογική άποψη, ο Ζελένσκι θα προτιμούσε να μην υπήρχε ούτε η Ρωσία ούτε ο Πούτιν» είπε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Και συνέχισε: «Όσο πιο γρήγορα η Ουκρανία και ο Ζελένσκι συνειδητοποιήσουν ότι η Ρωσία και ο Πούτιν υπάρχουν και θα υπάρχουν και ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε τι ρωσικό, τόσο το καλύτερο για εκείνους».

