Η Σαλερνιτάνα το βράδυ της Κυριακής (15/01) γνώρισε τον διασυρμό με 8-2 από την Αταλάντα. Έπειτα από αυτή την «βαριά» ήττα αλλά και από τα συνεχή αρνητικά αποτελέσμα, οι ιθύνοντες του ιταλικού συλλόγου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, ανακοινώνοντας την Δευτέρα την απόλυση του Ντάβιντε Νικόλα.

Έπειτα από επαφές με υποψήφιους αντικαταστάτες δεν κατέστη συμφωνία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια από τις πιο τρελές ανατροπές που έχουν σημειωθεί ποτέ.

Ο πρόεδρος του συλλόγου μίλησε με τους παίκτες και στη συνέχεια τηλεφώνησε στον Νικόλα, ο οποίος συμφώνησε να επιστρέψει. Ο 49χρονος εξήγησε την ασυνήθιστη δυσάρεστη κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο όσο και τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου. «Θα σας πω την αλήθεια. Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Ιερβολίνο χθες. Με τις μεθόδους του, οι οποίες είναι πάντα υπέροχες και φιλικές, μου εξήγησε τους λόγους για την επώδυνη απόφασή του, την οποία έπρεπε να πάρει για να αναδείξει την ασυνέχεια μετά από μια άσχημη ήττα από την Αταλάντα στο Μπέργκαμο. Ζήτησα συγγνώμη, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για μια απόδοση που δεν ήταν επαρκής και την επακόλουθη βαριά ήττα. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα και τους ανθρώπους της και σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο. Ζήτησα έντονα από τον πρόεδρο να επανεξετάσει την απόφασή του γνωρίζοντας να έχει να κάνει με μια ανθρώπινη ψυχή που έχει βαθιά ευαισθησία στην κατανόηση και θέλει έντονα να χτίσει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Αγαπώ το Σαλέρνο και πιστεύω ακράδαντα σε αυτό το εγχείρημα. Ο Πρόεδρος πάντα μας έδινε πάθος, προσωπικότητα και επιθυμία να πετύχουμε αδύνατους στόχους. Πιστεύει ακράδαντα ότι όταν οι άνθρωποι σπρώχνουν προς την ίδια κατεύθυνση, μπορούν να κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που με κάλεσε- αυτό σημαίνει ότι το νέο ποδόσφαιρο είναι φτιαγμένο από πάθος και καρδιά και θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη του με όλη μου την αγάπη».

Η Σαλερνιτάνα βρίσκεται στην 16η θέση με 18 βαθμούς έπειτα από 18 παιχνίδια.

January 16: Salernitana decide to SACK Davide Nicola after their 8-2 loss vs Atalanta

January 18: After bad replacement options and a change of heart from their President, they are REHIRING Davide Nicola

Back from the dead after 48 hours…

Only in Italy 😀❤️ pic.twitter.com/nzkQHH9EL1

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 18, 2023