Οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα υποδεχθούν τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, το βράδυ της Παρασκευής (13/01), στην ιστορική τους έδρα, στο θρυλικό Alamodome, στο οποίο αγωνίστηκαν από το 1993 έως το 2002.

Το τεράστιο γήπεδο, η κατασκευή του οποίου κόστισε 186 εκατ. δολάρια, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του για την ομάδα του Γκρεγκ Πόποβιτς μετά από 20 χρόνια, με τους διοικούντες να ανακοινώνουν πως βρίσκεται πλέον 5 χιλιάδες εισιτήρια μακριά από το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του NBA και 8 χιλιάδες εισιτήρια μακριά από το να γεμίσει το γήπεδο στο 100%.

Σύμφωνα με την ενημέρωση έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από 57 χιλιάδες εισιτήρια και η διάθεσή τους συνεχίζεται με τις τιμές να ξεκινούν από τα 10 δολάρια, με σκοπό να δημιουργήσουν μια τρομερή ατμόσφαιρα και να καταρρίψουν το ιστορικό ρεκόρ των 62.046 θετών στο παιχνίδι των Σικάγο Μπουλς με τους Ατλάντα Χοκς στις 27 Μαρτίου του 1998.

The current NBA record for attendance at a regular season game is 62,046. The @Alamodome will be set up to hold over 65,000 fans for our Back Home in the Dome game on January 13, 2023.

LET’S MAKE HISTORY SAN ANTONIO!

Tickets available now 🎟⤵️

— San Antonio Spurs (@spurs) September 1, 2022