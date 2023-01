42χρονος Αμερικανός σκότωσε τα πέντε παιδιά του, τη σύζυγο και την πεθερά του, προτού αυτοκτονήσει. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας «υποδηλώνουν ότι ο δράστης αυτοκτόνησε αφού πρώτα σκότωσε επτά ανθρώπους στο σπίτι του», ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης Ίνοχ, στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Μάικλ Χέιτ πυροβόλησε την 40χρονη σύζυγό του, τα πέντε παιδιά (ηλικίας από 4 έως 17 ετών) και την 78χρονη πεθερά του, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

Just arrived in Enoch, Utah. This is the house where police say it’s likely that 42-year-old Michael Haight shot seven family members to death before killing himself. Details here: https://t.co/nxxJgogDP2 pic.twitter.com/KzmwvMFTYl

— Lincoln Graves (@LincolnGraves) January 5, 2023