Με «σπασμένα τα φρένα» συνεχίζει την πορεία της μετά την επανέναρξη της Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ να κερδίζει εύκολα την Μπόρνμουθ με 3-0 στο «Ολντ Τράφορντ» και να εδραιώνει ακόμα περισσότερο τη θέση της στην τετράδα, ενώ «έπιασε» τη Νιουκάστλ στην 3η θέση, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Κασεμίρο, Σο και ο ασταμάτητος Ράσφορντ τα τρία γκολ των «κόκκινων διαβόλων», που δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στα «κεράσια».

Μόλις στο 11ο λεπτό ο Μαρσιάλ απείλησε με κεφαλιά από καλή θέση μετά από σέντρα του Σο, ωστόσο δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ της Μπόρνμουθ. Στο 23′ ο Έρικσεν εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά και ο Κασεμίρο με ωραίο βολέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0

Στο δεύτερό μέρος από νωρίς τα πράγματα έγιναν πολύ απλά για τους «κόκκινους διαβόλους». Ο Σο ξεκίνησε τη φάση και την τελείωσε με σουτάρα με το δεξί, μετά από υπέροχο συνδυασμό με τον Μπρούνο Φερνάντες κάνοντας 2 τα τέρματα των γηπεδούχων.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παίρνει την 4η σερί νίκη της και την Μπόρνμουθ να βρίσκεται στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

