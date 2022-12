Νέες πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε τις προηγούμενες ώρες η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, με τις σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού να ηχούν σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένου του Κιέβου.

«Η πυραυλική αυτή επίθεση ήταν μία από τις σφοδρότερες που έχει εξαπολύσει η Μόσχα από την αρχή του πολέμου», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Μιχάιλο Σαμάνοφ, μιλώντας στην τηλεόραση.

Στην πόλη Κριβί Ριχ, την γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δέχθηκε ρωσικό χτύπημα, μέλη ομάδας διάσωσης ανέσυραν το πτώμα ενός αγοριού ηλικίας ενός έτους από τα χαλάσματα κτιρίου κατοικιών.

«Είναι δύσκολο να γράφει κανείς για κάτι τέτοιο», ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, σε μήνυμά του στο Telegram, αναφερόμενος στην επίθεση που έγινε χθες το πρωί, στην οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τα θύματα ήταν «μια 64χρονη γυναίκα και μια νεαρή οικογένεια με έναν μικρό γιο».

«Συνολικά τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν – τέσσερις εκ των οποίων παιδιά», αναφέρουν οι αρχές.

A body of a 1,5 year old boy was found under the debris in Kryvyi Rih after a Russian rocket hit. His parents died, too

A 64-year old woman was found dead earlier.

13 people were wounded in the attack, 4 of them children – head of Dnipropetrovsk regional military administration pic.twitter.com/NDgEvxkv2M

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 17, 2022