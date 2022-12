Το ντοκιμαντέρ της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι στο Netflix έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στη Βρετανία και ένα γεγονός που έχει αναστατώσει τους Βρετανούς, είναι η στιγμή που η δούκισσα του Σάσεξ αστειεύτηκε με την υπόκλιση που είχε κάνει στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με την dailymail.co.uk, η Μέγκαν ανέφερε πως συνάντησε τη βασίλισσα για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός γεύματος στο Royal Lodge στο Windsor, λίγο αφότου η ίδια και ο δούκας αποκάλυψαν ότι έβγαιναν μαζί, το 2016.

Αλλά ανέφερε ότι η όλη περίσταση έμοιαζε με ένα απαρχαιωμένο συμπόσιο στο Medieval Times, ένα οικογενειακό θέατρο δείπνου στις ΗΠΑ με σκηνοθετημένα παιχνίδια μεσαιωνικού τύπου, ξιφομαχίες και κονταρομαχίες.

Μάλιστα, η βασίλισσα ήταν το πρώτο υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συνάντησε η Μέγκαν αφότου εκείνη και ο πρίγκιπας Χάρι ανακοίνωσαν τη σχέση τους το 2016. «Δεν είχε ιδέα τι ήταν όλα αυτά», λέει ο Χάρι στο ντοκιμαντέρ. «Οπότε ήταν ένα μικρό σοκ για εκείνη».

Τότε, χαμογελώντας η Μέγκαν πρόσθεσε: «Θέλω να πω, είναι σουρεαλιστικό. Δεν μου είπε “Τώρα θα γνωρίσεις τη γιαγιά μου”. Δεν ήξερα ότι θα τη συναντήσω. Ήμασταν στο αυτοκίνητο και πηγαίναμε στο Royal Lodge για γεύμα και εκείνος (ο Χάρι) είπε: «Ω, η γιαγιά μου είναι εδώ, θα είναι εκεί μετά την εκκλησία».

This is just nasty and unbecoming. Meghan looks like a school bully. pic.twitter.com/4O11NqyZnU

— Benjamin Butterworth (@benjaminbutter) December 8, 2022