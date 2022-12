Ακτιβιστές κατά της κλιματικής αλλαγής στην Ιταλία έριξαν σήμερα μπογιά στην είσοδο του περίφημου λυρικού θεάτρου Λα Σκάλα πριν από την εναρκτήρια παράσταση της σεζόν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ακτιβιστές έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες διαμαρτυρίες σε όλη την Ευρώπη, βάζοντας στόχο, σε μερικές περιπτώσεις, μουσεία και έργα τέχνης για να ζητήσουν αποτελεσματικότερη δράση για την αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Η κίνηση Ultima Generazione (UG, Τελευταία Γενιά) ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διαμαρτυρίες στο Μιλάνο.

Η ομάδα των διαδηλωτών ύψωσε ένα πανώ που έγραφε «Ultima Generazione – Όχι Αέριο, Όχι Άνθρακας» και έριξε μπλε και ροζ μπογιά στην είσοδο της Λα Σκάλα. Πέντε άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, και οδηγήθηκαν στο τμήμα για ταυτοποίηση, ενώ πρόκειται να παραπεμφθούν στον εισαγγελέα. Συνεργεία καθαρισμού αφαίρεσαν γρήγορα την μπογιά από την είσοδο του θεάτρου.

Η Λα Σκάλα θα ανοίξει σήμερα τη σεζόν 2022-23 με μια παράσταση της ρωσικής όπερας «Μπόρις Γκοντούνοφ» που έχει συνθέσει ο Μόντεστ Μουσόργκσκι. Στην πρεμιέρα αναμένεται να παρευρεθεί η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι για πρώτη φορά ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη διάρκεια του περασμένου μήνα, ακτιβιστές της Ultima Generazione είχαν ρίξει σούπα σε έργο του Βαν Γκογκ στη Ρώμη, ένα μαύρο υγρό σε πίνακα του Γκούσταβ Κλιμτ στη Βιέννη και αλεύρι σ’ ένα σπορ αυτοκίνητο, το οποίο έχει ζωγραφίσει ο αμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ Άντι Γουόρχολ και είχε εκτεθεί στο Μιλάνο.

Environmental activist from the ‘Last Generation’ (Ultima Generazione) smear with paint the facade of La Scala theatre during a group’s action in Milan on December 7, 2022, aiming at raise awareness about climate change on the day of La Scala’s new season’s opening. For @afpphoto pic.twitter.com/AGJez8PXry

