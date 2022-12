Ο αποδεκατισμός των υψηλόβαθμων στρατιωτικών του Πούτιν συνεχίζεται, ενώ ένα ακόμη μυστήριο περιστατικό θανάτου συνταγματάρχη έρχεται να προστεθεί σε όσα «παράξενα» συμβαίνουν σε ανθρώπους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Κρεμλίνο.

O συνταγματάρχης φέρεται να αυτοκτόνησε. Όμως, είναι εύκολο να αυτοκτονήσει αυτοπυροβολούμενος πέντε φορές στο στήθος, αναρωτιούνται ανεξάρτητοι παρατηρητές;

Η Γιούλια Μπόικο, χήρα του αναπληρωτή επικεφαλής της Ανώτατης Ναυτικής Σχολής της Ρωσίας του Ειρηνικού, συνταγματάρχη Βαντίμ Μπόικο, έγραψε ανοιχτή επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν ζητώντας του «να επιβλέψει την έρευνα για τον θάνατο» του συζύγου της, τον οποίο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν αυτοκτονία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα meduza, η επιστολή της έχει ημερομηνία 20 Νοεμβρίου, αν και δεν εμφανίστηκε στα τοπικά δελτία ειδήσεων μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Η Γιούλια Μπόικο επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά της στο κανάλι Telegram Baza.

Αφού του ανατέθηκαν καθήκοντα που ήταν αδύνατον να εκπληρωθούν και στη συνέχεια απειλήθηκε με ποινική δίωξη επειδή δεν μπόρεσε να τα φέρει σε πέρας, λέει η χήρα του, ο σύζυγός της έγινε ο αποδιοπομπαίος τράγος για τη στρατιωτική ηγεσία.

Vadim Boyko, deputy head of Russian Pacific Navy’s largest training centre, responsible for mobilisation

Came to work yesterday morning as usual

Went into his office

Five shots were reportedly heard

Five bullet cases found

No suicide note

