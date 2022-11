Πληθαίνουν οι φωνές όσων στηρίζουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά ανησυχούν για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το i24news.tv, προπαγανδιστές του προέδρου της Ρωσίας υποστηρίζουν ότι «ετοιμάζονται να καταλάβουν την Κριμαία μας και εμείς κάνουμε το μόνο πράγμα που μπορούμε, βομβαρδίζουμε».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, κορυφαίοι Ρώσοι προπαγανδιστές εξέφρασαν τη Δευτέρα τις ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο η Μόσχα να χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο να δικαστούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Η Μαργαρίτα Σιμονιάν, αρχισυντάκτρια του καναλιού Russia Today που απαγορεύτηκε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για προπαγάνδα, δήλωσε στην εθνική τηλεόραση ότι η καταστροφή των ουκρανικών υποδομών είναι το «μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε» εν μέσω σημαντικών απωλειών του ρωσικού στρατού στη γειτονική χώρα.

«Ετοιμάζονται να καταλάβουν την Κριμαία μας και εμείς κάνουμε το μόνο πράγμα που μπορούμε, βομβαρδίζουμε, βομβαρδίζουμε τις (σ.σ. ουκρανικές) υποδομές κάθε μέρα. Ένας Θεός ξέρει ότι δεν το θέλαμε αυτό. Κανείς δεν το ήθελε. Εγώ και εσείς δεν το θέλαμε», είπε η Σιμονιάν απευθυνόμενη στον παρουσιαστή της βραδινής πολιτικής τηλεοπτικής εκπομπής, έναν άλλο διαβόητο προπαγανδιστή, τον Βλαντίμιρ Σολοβιέφ.

Meanwhile in Russia: top propagandists and their friends in high places are getting worried about the possibility of losing the war to Ukraine and being tried at the Hague. pic.twitter.com/SfgB1GexQv

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) November 29, 2022