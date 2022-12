Τι συνέβη τελικά στον Βλαντίμιρ Μακέι, εκλιπόντα πια υπουργό Εξωτερικών της Λευκορωσίας και «δεξί χέρι» του ηγεμόνα της πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, νυν «δορυφόρου» της Μόσχας, Αλεξάντερ Λουκασένκο;

Ακόμη και μετά την κρατική κηδεία του, την Τρίτη, ο αιφνίδιος θάνατος του 64χρονου Μακέι παραμένει άλυτο μυστήριο, τροφοδοτώντας διάφορες συνωμοσιολογικές και μη θεωρίες, στο φόντο μιας από τις πιο κρίσιμες φάσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του από το Μινσκ, το περασμένο Σάββατο, ήταν μυστηριωδώς λακωνική. «Ο υπουργός Εξωτερικών Βλαντίμιρ Μακέι πέθανε ξαφνικά», ανέφερε το λευκορωσικό ΥΠΕΞ, χωρίς καμία άλλη λεπτομέρεια -π.χ. στο πώς ή πού- εντείνοντας το μυστήριο σε μια χώρα, ο ηγέτης της οποίας χαρακτηρίζεται «ο τελευταίος δικτάτορας στην Ευρώπη».

Ο Λευκορώσος ΥΠΕΞ δεν είχε καμία γνωστή χρόνια ασθένεια. Αναφορές λευκορωσικών ΜΜΕ, που δεν έχουν επίσημως επιβεβαιωθεί, κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή.

Αντιπολιτευόμενα και δυτικά ΜΜΕ, εξόριστοι Ρώσοι και ορισμένοι Ουκρανοί αξιωματούχοι διακινούν ανεπιβεβαίωτα σενάρια περί δηλητηρίασης από τη Μόσχα.

«Πέθανε με δηλητήριο που αναπτύχθηκε σε ειδικό εργαστήριο της FSB», της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, υποστήριξε μέσω Twitter ο Ρωσο-ισραηλινός επιχειρηματίας Λεονίντ Νεβζλίν, επικαλούμενος «πηγές προσκείμενες στις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες».

«Η κλινική εικόνα σε αυτές τις περιπτώσεις αντιστοιχεί σε θάνατο από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή ανεπάρκεια», ανέφερε. «Είναι πολύ εύκολο να δηλητηριάσεις έναν άνθρωπο, ώστε όλοι να πιστεύουν ότι πέθανε από φυσικά αίτια», έγραψε, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

«Ο Μακέι κατονομαζόταν ως πιθανός διάδοχος του Λουκανσένκο» και «ήταν ένας από τους λίγους εκτός ρωσικής επιρροής», σχολίασε επίσης στο Twitter ο σύμβουλος του ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, Αντόν Γκερασένκο. «Φήμες αναφέρουν», συμπλήρωσε με νόημα, «ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα για τον Λουκασένκο»…

Whatever the background to the death of Vladimir Makei – natural or not – it risks changing the dynamics between Moscow and Minsk, with the former being even more keen to take over the later. Watch this space! https://t.co/IBXb86s86c https://t.co/IBXb86s86c

— Carl Bildt (@carlbildt) November 27, 2022