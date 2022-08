Κατά τη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας, η δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα φέρει τη «σφραγίδα» των ειδικών δυνάμεων της Ουκρανίας.

Το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην ανατίναξη του παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η κόρη του Ρώσου υπερεθνικιστική Αλενάντερ Ντούγκιν, τον οποίο διεθνή ΜΜΕ χαρακτηρίζουν «γκουρού» του Πούτιν και «εμπνευστή» της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος μιλώντας στην εφημερίδα Guardian έκανε λόγο για «έργο επαγγελματιών», υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία θα μπορούσε να είναι προϊόν διαμάχης μεταξύ υπερεθνικιστών ή ακόμη και της ίδιας της FSB, τονίζοντας ότι το τελευταίο σενάριο αποτελεί απλά μια εικασία.

«Θολώνοντας» στο μεσοδιάστημα κι άλλο στα «νερά» ο Ρώσος πρώην βουλευτής της Δούμας και νυν μόνιμος κάτοικος Κιέβου, Ίλια Ιλια Πονομαριόφ, ισχυρίστηκε ότι την ευθύνη για τη δολοφονία ανέλαβε μια άγνωστη οργάνωση ονόματι «Εθνικός Δημοκρατικός Στρατός» (NRA), που -όπως είπε- συγκροτούν Ρώσοι αντικαθεστωτικοί αντάρτες.

Aπό το κανάλι «Πρωινό Φεβρουαρίου» μάλιστα -που ο ίδιος ίδρυσε στο Κίεβο λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία- ο Πονομαριόφ διάβασε ένα κείμενο που χαρακτήρισε μανιφέστο της πρωτοεμφανιζόμενης οργάνωσης.

Με αυτό, φέρεται να καλεί όλους τους Ρώσους να ενταχθούν στις τάξεις της για «αλλαγή του καθεστώτος» και να υψώσουν τη «λευκή-μπλε σημαία της νέας Ρωσίας, αντί της τρίχρωμης που ατίμασε η κυβέρνηση του Πούτιν».

Καμία ανεξάρτητη πηγή δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει κάποια από τις προαναφερθείσες πληροφορίες ή εικασίες.

Ειδικά ως προς τον NRA ακόμη και Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν να υποβαθμίζουν τα περί ανάληψης ευθύνης, αποδίδοντας τη δημοσιοποίηση του μανιφέστου της οργάνωσης σε «ενίσχυσης το προφίλ της».

Στη Μόσχα -που κατηγορούν πλέον ευθέως την Ουκρανία- εντάσσουν τους ισχυρισμούς Πονομαριόφ στο πλαίσιο εκστρατείας παραπλάνησης από το Κίεβο και τη Δύση. Οι αρχές πάντως παραδέχονται εμμέσως πλην σαφώς τη δράση ξένου δικτύου δολιοφθοράς και σαφή κενά ασφαλείας στα ρωσικά εδάφη.

Εμμένοντας από την πλευρά του στην εκδοχή των Ρώσων παρτιζάνων, ο Πονομαριόφ ανέφερε μιλώντας στο κανάλι του ότι βρισκόταν σε επαφή με μέλη του NRA από τον περασμένο Απρίλιο, μέσω του καναλιού RosPartizan στην πλατφόρμα Telegram.

Ανέφερε ότι τους παρασχέθηκε βοήθεια, χωρίς να διευκρινίσει ακριβώς από ποιους, συγκαταλέγοντας τον εαυτό του στους ενεργούς υποστηρικτές τους, αποκαλώντας τους «συντρόφους».

Έκανε λόγο για «υλική βοήθεια» και στήριξη σε «μεθόδους», «παροχή συμβουλών και προστασίας», μέχρι και για «φυγάδευση από τη Ρωσία».

«Βοηθάμε ενεργά», πρόσθεσε, «με διάφορους τρόπους»…

According to Ponomaryov, the Army was involved in a number of other operations with some members killed in recent days as the FSB opened a hunt for them. The groups is still active and notified Ponomaryoev about success shortly after the action took palce. pic.twitter.com/gFW1rRylZo

— Dmitri (@wartranslated) August 21, 2022