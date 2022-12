Με μια απίστευτη ανατροπή, η Ιαπωνία έριξε στο καναβάτσο την Ισπανία, παίρνοντας την πρωτιά του ομίλου και την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ

Οι απίθανοι «Σαμουράι» έστειλαν στη δεύτερη θέση την αρμάδα του Λουίς Ενρίκε και την ομάδα του Χάνσι Φλικ πίσω στη Γερμανία.

Βέβαια, το γκολ που χάρισε τη νίκη και το εισιτήριο στους Ιάπωνες έχει διχάσει όλο τον κόσμο. Το δεύτερο τέρμα των Ασιατών έχει σηκώσει μπόλικη… σκόνη, με τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να αναρωτιέται. Πέρασε ή όχι τη γραμμή η μπάλα;

Αρχικά, το τέρμα του Τανάκα ακυρώθηκε, καθώς οι πάντες πίστεψαν πως η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων και παρέμβαση του VAR, το γκολ των Ιαπώνων μέτρησε κανονικά.

Βέβαια, η απορία παραμένει, καθώς κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για τη φάση. Σε αρκετές λήψεις, φαίνεται πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή, με αποτέλεσμα στα social media να έχει ξεσπάσει… πόλεμος.

Στα περισσότερα Μέσα, η φάση με το δεύτερο γκολ των Ασιατών είναι πρώτο θέμα, με τον κόσμο να προσπαθεί να βγάλει άκρη.

Commentators confused, after watching the first replay, about why the Japan goal stood. A reminder that camera angles can be deceiving.#WorldCup2022 #JPNESP #JPN pic.twitter.com/Ew12D8SzwT — James Sharpe (@TheSharpeEnd) December 1, 2022

Germany were knocked out of the World Cup by the barest of margins 🤯 Was it the right call? 👀#GER #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/zhhWIEKN8z — Sportskeeda Football (@skworldfootball) December 1, 2022

Θέση για την επίμαχη φάση πήρε και η FIFA, ξεδιαλύνοντας επί της ουσίας το τοπίο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία, που δείχνει ότι η μπάλα δεν είχε βγει ολόκληρη εκτός αγωνιστικού χώρου.