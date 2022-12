Ήταν στις 25 Φεβρουαρίου του 1957 που οι αρχές στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εντόπισαν μέσα σε ένα χάρτινο κουτί ένα νεκρό αγόρι ηλικίας 3-7 ετών. Το άψυχο σώμα του άτυχου αγοριού, που ήταν τυλιγμένο σε μια καρό κουβέρτα, είχε βρεθεί μέσα σε χαρτόκουτο στο δάσος.

Το άγνωστο μέχρι σήμερα παιδί της Αμερικής, που έγινε γνωστό ως το «The Boy in the Box», έχει πλέον όνομα. Κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και στην απαγγελία ποινικών διώξεων, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με την ταυτότητα του παιδιού την επόμενη εβδομάδα.

