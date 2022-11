Σε κέφια φαίνεται πως βρίσκεται ο Λουίς Φαν Γκάαλ μετά το νικηφόρο ξεκίνημα της Ολλανδίας στο Μουντιάλ στο Κατάρ απέναντι στην Σενεγάλη με 2-0 σκορ.

Ο προπονητής των «οράνιε» σε μια προπόνηση φαίνεται να μιλάει με την γυναίκα του, Τρους, και να της λέει κάτι που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να προβλέψει.

Στην διάρκεια της κουβέντας ακούγεται να λέει ξεκαρδιστικά στην σύζυγο του ο 71χρονος τεχνικός: «Μα μπορείς να έρθεις στο ξενοδοχείο. Απλά στο δωμάτιό μου. Για να το… κάνουμε». Εν συνεχεία κοίταξε την κάμερα και γέλασε.

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba

