Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραβρέθηκε και μίλησε στο διεθνές συνέδριο «The Next 50: The Future of World Heritage in Challenging Times, Enhancing Resilience and Sustainability», που διοργανώνει στους Δελφούς το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης για την Παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική Κληρονομιά.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, που είναι και το μεγάλο στοίχημα, όπως είπε.

Διαβάστε επίσης: Βανδαλισμός της Αγίας Σοφίας: Επικοινωνία Μητσοτάκη με τη διευθύντρια της Unesco

«Η σύμβαση των Παρισίων έχει στόχο την προστασία πολιτισμού και φυσικής κληρονομιάς»

Μιλώντας για τους Δελφούς, όπου διεξάγεται το συνέδριο της Εκπαιδευτικής Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κίνδυνο από τη φωτιά που απείλησε αυτό τον ιστορικό τόπο, καίγοντας μέρος του αρχαιότερου ελαιώνα της Ελλάδας.

«Σαρανταπέντε χιλιάδες ελαιόδεντρα δυστυχώς καταστράφηκαν. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Πυροσβεστικής και των τοπικών δήμων, η φωτιά περιορίστηκε μέσα σε μία περίμετρο τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων», δήλωσε σχετικά.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα καλύτερο παράδειγμα για το πώς η προστασία των πολιτιστικών αγαθών και των μνημείων και η συντήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς αποτελούν μέρος της ίδιας προσπάθειας. Και αυτό ήθελε να κάνει και η σύμβαση του 1972, όταν υπογράφτηκε στο Παρίσι. Για πρώτη φορά, είχαμε ένα, νομικά δεσμευτικό διεθνώς, έγγραφο που συνδέει τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς από τη μία και τη διατήρηση της ανθρωπογενούς πολιτιστικής κληρονομιάς από την άλλη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στην Αγία Σοφία»

Παράλληλα ο πρωθυπουργός, έκανε μία ηχηρή παρέμβαση για τη βεβήλωση της Αγίας Σοφίας, μιλώντας στο συνέδριο στους Δελφούς.

«Όσα έγιναν εκεί, σε αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν μια θλιβερή και προκλητική υποχώρηση από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, που αντιπροσωπεύει η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και προσέθεσε: «Δεν τηρούνται πάντα από όλα τα κράτη μέλη οι αρχές της σύμβασης και αυτό είναι απαράδεκτο, καθώς προσπαθούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με ενότητα και να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να μας διχάσουν και να μας γυρίσουν στους μηχανισμούς του παρελθόντος».

Απειλές η κλιματική κρίση και ο υπερτουρισμός

Μιλώντας για την κλιματική κρίση και τον υπερτουρισμό, δύο θέματα στα οποία εστιάζει το συνέδριο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «στην Ελλάδα, από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, η καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης είναι μία από τις βασικές μας προτεραιότητες και η Ελλάδα έχει τώρα ένα ειδικό υπουργείο για την προστασία του πολίτη και την κλιματική αλλαγή και, φυσικά σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, έχει ως καθήκον του να προστατεύει τα μνημεία μας από τις απειλές αυτές».

«Πενήντα χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης και καθώς αντιμετωπίζουμε νέες παγκόσμιες προκλήσεις, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα μπορέσουμε να τιμήσουμε τις βασικές αρχές που διέπουν τη σύμβαση», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με τις ενέργειες της ελληνικής πολιτείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα έργα στην Ακρόπολη ολοκληρώνονται.

«Το πρόγραμμα αυτό ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο και ως μέρος της στρατηγικής μας καθαρίσαμε πάρα πολλά στρέμματα δάσους που περιβάλλουν τους αρχαιολογικούς τόπους».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «σε 50 χρόνια από τώρα, μπορούμε να επιστρέψουμε εδώ και να δείξουμε πως, σεβόμενοι τις αρχές της UNESCO, καταφέραμε να κερδίσουμε και να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας».