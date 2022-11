Οι δράστες, που θα κρίνονται ένοχοι για «stealthing», θα αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης, από 10 χρόνια έως ισόβια, σύμφωνα με τον νέο νόμο. Η πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας έχει καταστήσει παράνομο το «stealthing» και τιμωρείται με φυλάκιση.

Το «stealthing» είναι η μη συναινετική αφαίρεση του προφυλακτικού κατά τη διάρκεια του σεξ, και μελέτες έχουν δείξει, ότι αυτή η πρακτική είναι ανησυχητικά πιο συνηθισμένη, από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι.

Ο νέος νόμος θα τροποποιήσει τον ισχύοντα Νόμο περί Ποινικού Δικαίου στην Αυστραλία, ορίζοντας το «stealthing» ως όταν «ένα άτομο συμφωνεί να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα με ψευδή δήλωση (είτε ρητή είτε σιωπηρή) σχετικά με τη χρήση προφυλακτικού, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας».

