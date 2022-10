Για σαμποτάζ σε ρωσικά τρένα κάνει λόγο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην τακτική του ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι τέτοια σαμποτάζ από τον Ιούνιο, με τα τελευταία να λαμβάνουν χώρα λίγες ημέρες πριν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε καταστρέψει τη σιδηροδρομική γραμμή κοντά στο χωριό Νοβοζιμπκόβο, περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας και Λευκορωσίας».

Η συγκεκριμένη γραμμή είναι η βασική για τη σύνδεση μεταξύ της Ρωσίας και της νότιας Λευκορωσίας, σημειώνει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Η ρωσική αντιπολεμική ομάδα «Σταματήστε τα Βαγόνια» ανέλαβε την ευθύνη για το συγκεκριμένο σαμποτάζ.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, αυτές οι επιθέσεις είναι πλέον αρκετές σε Ρωσία και Λευκορωσία. «Οι ρωσικές αρχές έχουν στο παρελθόν πατάξει τη διαδικτυακή παρουσία της ομάδας «Σταματήστε τα Βαγόνια»».

«Η ρωσική ηγεσία θα ανησυχεί όλο και περισσότερο για το γεγονός ότι ακόμη και μια μικρή ομάδα πολιτών έχει αντιταχθεί επαρκώς στη σύγκρουση ώστε να καταφύγει σε φυσικό σαμποτάζ», σημειώνουν οι Βρετανοί.

