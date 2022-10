Σχεδόν 909.000 άνθρωποι πλήττονται από πλημμύρες ευρείας κλίμακας στο Νότιο Σουδάν (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), αριθμός υπερδιπλάσιος από αυτόν για τον οποίο γινόταν λόγος τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Το νεότερο κράτος του πλανήτη, βυθισμένο στη βία εθνικοπολιτικής φύσης και τη χρόνια πολιτική αστάθεια αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία από το Σουδάν το 2011, υπομένει εκτεταμένες πλημμύρες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, οι οποίες πλέον πλήττουν εννέα από τις δέκα πολιτείες του Νότιου Σουδάν, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ σε ενημερωτικό σημείωμά του για την κρίση.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, «οι πλημμύρες σκότωσαν βοοειδή, κατέστρεψαν καλλιέργειες, διέλυσαν δρόμους και γέφυρες, κατέστρεψαν σπίτια, σχολεία και υποδομές υγείας, κάλυψαν πηγάδια και αποχωρητήρια, μολύνοντας πηγές κι εγείροντας κίνδυνο ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού», επισήμανε το OCHA.

Floods in Bentiu unity state #South Sudan 🇸🇸 displaced thousands of people from their homes 🏠 most of them are in terrible situation still no help from the government yet because the government never had any plan against such things as nature crisis pic.twitter.com/wLDIR5rG09

— Goanar Abraham (@gagag131) October 10, 2022