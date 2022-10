Ο κυκλώνας Τζούλια, ο οποίος εξασθένησε προοδευτικά περνώντας από τη Νικαράγουα τα ξημερώματα της Κυριακής, εντέλει διαλύθηκε χθες Δευτέρα πάνω από το έδαφος της Γουατεμάλας, αφού άφησε πίσω τουλάχιστον 26 νεκρούς και 4 αγνοούμενους σε κράτη της κεντρικής Αμερικής, πέρα από τις υλικές ζημιές και τις πλημμύρες, σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς.

Το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων (NHC) ανέφερε πως η τροπική καταιγίδα Τζούλια διαλύθηκε εντελώς τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) πάνω από τη δυτική Γουατεμάλα, ωστόσο προειδοποίησε πως οι βροχές του συστήματος εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν πλημμύρες στην κεντρική Αμερική και στο νότιο Μεξικό.

Πέντε μέλη των ένοπλων δυνάμεων του Ελ Σαλβαδόρ που συμμετείχαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχασαν τη ζωή τους περίπου τριάντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, όταν έπεσε τοίχος στον οποίο είχαν βρει καταφύγιο από την κακοκαιρία, ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Γουστάβο Βιγιατόρο.

The death toll from devastating floods following heavy rain in Venezuela rose as rescuers searched for the more than 50 missing persons. Meanwhile in Central America, the death toll from Tropical Storm Julia rose to at least 16 https://t.co/OawXX5ZTLR pic.twitter.com/WMQwjzqqd3

