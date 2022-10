Ο απολογισμός των θυμάτων του κυκλώνα Ιαν, ενός από τους πιο σφοδρούς στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ, που έπληξε το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τον Σεπτέμβριο, έφθασε χθες Δευτέρα τους 107 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

Η Φλόριντα, η πολιτεία που υπέστη το βαρύτερο χτύπημα, θρηνεί μόνη της τουλάχιστον 102 νεκρούς, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς των ιατροδικαστικών αρχών.

Αλλοι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βόρεια Καρολίνα.

Οι επίσημοι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν. Αμερικανικά ΜΜΕ έχουν αναφερθεί σε ακόμη πιο βαρύ απολογισμό, έκαναν λόγο για πάνω από εκατό νεκρούς ήδη από την περασμένη Δευτέρα.

Ο Ιαν συγκαταλέγεται στους πιο φονικούς κυκλώνες που έχουν χτυπήσει τις ΗΠΑ από την αρχή του αιώνα.

Ωστόσο, ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει πολύ μικρότερος από αυτόν του Κατρίνα, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Λουιζιάνα και σκότωσε τουλάχιστον 1.800 ανθρώπους το 2005.

Ο Ιαν, κυκλώνας Κατηγορίας 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) όταν έφθασε πάνω από τη γη στη Φλόριντα, πλημμύρισε ολόκληρες συνοικίες, κατέστρεψε σπίτια, γέφυρες, μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Εξασθένησε κατευθυνόμενος στον Ατλαντικό, προτού ενισχυθεί ξανά κι ορμήσει στη Νότια Καρολίνα και στη Βόρεια Καρολίνα.

#HurricaneIan I woke at 745AM and saw Weather Channel had 155mph. My Mom was in the kitchen talking to @ReedTimmerAccu and I said Mom we gotta go. She said no. I said Mom you’ve got 15 min we gotta go. We left at 830AM. Luckily no downed trees blocked us getting off Pine Island. pic.twitter.com/losmPB5n67

— Chris FL Tornado (@ChrisFLTornado) October 5, 2022