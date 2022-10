Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ο βουλευτής του HDP στην Τουρκία, Habip Eksik, κατά τη διάρκεια πορείας που διοργανώθηκε από φιλοκουρδικές κι αριστερές οργανώσεις για τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τον ηγέτη του PKK.

Όπως επισημαίνεται και στις αναρτήσεις στα social media, τόσο ο βουλευτής όσο και άλλοι διαδηλωτές ξυλοκοπήθηκαν από την τουρκική αστυνομία. «Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το ΑΚΡ ενθαρρύνει τη βία κατά των βουλευτών. Δείτε τι κάνουν οι αρχές επιβολής του νόμου σε βουλευτή. Τα βασανιστήρια και η σκληρότητα είναι το όραμα αυτής της κυβέρνησης», γράφει ο βουλευτής Σεζγκίν Τανρικουλού σε βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ του στο Twitter.

«Δείτε πώς αντιμετωπίζει η τουρκική αστυνομία τον Habip, ένα εκλεγμένο μέλος του τουρκικού κοινοβουλίου, απλώς και μόνο επειδή είναι Κούρδος και είναι υπέρ της ειρήνης, υπέρ της δημοκρατίας», αναφέρει ένα άλλο βίντεο.

Επίσης, σύμφωνα με το halkTV, η αστυνομία παρενέβη στην πορεία που έγινε στη Γιουκσέκοβα με αποτέλεσμα ο βουλευτής του HDP να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κατάγματα στο πόδι, βάζοντας γύψο, ενώ τουλάχιστον 20 άτομα που συμμετείχαν στην πορεία, συνελήφθησαν.

Here is how Turkish police treat Habip Eksik, an elected member of the Turkish parliament, simply because he’s Kurdish and represents the pro-peace, pro-democracy, pro-Kurdish opposition HDP. pic.twitter.com/wq2YHnR3tb

— Meghan Bodette (@_____mjb) October 9, 2022