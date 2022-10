Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολιάζεται συχνά για το μέτριο σουτ του αλλά και για την ψύχωση του στα παιχνίδια.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ μίλησε στο Sirius XM NBA Radio και αναφέρθηκε στο τι χρειάζεται για να καταξιωθείς στον μαγικό κόσμο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Το ΝΒΑ δεν είναι οι ικανότητες. Χρειάζεται πολλά παραπάνω. Δεν είμαι ο παίκτης με τις περισσότερες ικανότητες. Δεν έχω το καλύτερο σουτ. Δεν έχω την καλύτερη ντρίπλα.

Αλλά αυτό που με ωθεί να κάνω ένα βήμα παραπάνω…. Είναι η ψύχωση και η πειθαρχία που έχω απέναντι στο παιχνίδι».

«The NBA is not about skills. It takes way more…I’m not the most skilled. I don’t have the best shot. I don’t have the best dribble…But the thing that makes me a step further…is the obsession and the discipline I have towards the game.»

– Giannispic.twitter.com/kWl3HwdXQg

