Πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις για δεύτερη ημέρα κατά της μερικής επιστράτευσης στη Ρωσία στην περιοχή του Νταγκεστάν.

Τα βίντεο δείχνουν συμπλοκές στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, Μαχατσκάλα, με τη συμμετοχή δεκάδων νεαρών ανδρών. Δείχνουν επίσης την Αστυνομία να προβαίνει σε αρκετές συλλήψεις.

It is reported that police in #Makhachkala used tear gas against protesters. pic.twitter.com/5HsCIvndXt

