Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν φέρνει σε δύσκολη θέση την οικογένειά του.

Ένα ακόμη άκρως ντροπιαστικό βίντεο για τον γιο του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει δει το φως της δημοσιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, σε αυτό το βίντεο, που έχει εμφανίζεται γυμνός σε νεροτσουλήθρα και ποζάρει ανάρμοστα στο φακό. Μαζί του και δύο γυναίκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Daily Mail, στα βίντεο φαίνεται ο Χάντερ να διασχίζει το γκαζόν ενός πολυτελούς Airbnb αξίας 4.140 δολαρίων ανά διανυκτέρευση στο Μαλιμπού, να βγάζει τα ρούχα του μένοντας γυμνός και να γλιστράει σε μια νεροτσουλήθρα στην πισίνα του ακινήτου.

Άλλες εικόνες τον δείχνουν να κάνει ομαδικό σεξ και να διασκεδάζει με πόρνες στο τζακούζι της πολυτελούς ενοικιαζόμενης κατοικίας του το 2018.

