Ένα νέο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στον Λευκό Οίκο που εμπλέκει τον γιο του ίδιου του Τζο Μπάιντεν, πρόεδρου των ΗΠΑ, και την οπλοκατοχή.

Συγκεκριμένα, διέρρευσε βίντεο με τον γιο του Τζο Μπάιντεν γυμνό και με ένα όπλο σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με μια ιερόδουλη. Ωστόσο, προκαλεί εύλογα ερωτήματα ο χρόνος που αυτό το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς έχει φουντώσει η συζήτηση για την οπλοκατοχή.

Για την ακρίβεια, την ώρα που η κατάσταση με τα όπλα έχει ξεφύγει σε τρομακτικό επίπεδο στις ΗΠΑ, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί αντί να αναλογιστούν τα λάθη και να αναλάβουν δραστικά μέτρα για να μειωθεί σημαντικά η οπλοκατοχή, επιλέγουν να «ρίχνουν λάσπη» εκατέρωθεν για να δικαιολογήσουν την ανικανότητά τους απέναντι στην εξελισσόμενη τραγωδία.

Packin’ heat: Nude Hunter Biden cavorts with hooker, illegal gun in latest mess for president https://t.co/Uivqg9HgXe pic.twitter.com/qZdb8DZ8Fu

