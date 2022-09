Πέντε βρετανοί αιχμάλωτοι πολέμου, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με την Ουκρανία, επέστρεψαν στη Βρετανία, όπως ανακοίνωσε η ΜΚΟ Presidium Network και μετέδωσε σήμερα το BBC.

Οι πέντε αυτοί είναι οι: Έιντεν Άσλιν, Σον Πίνερ, Τζον Χάρντινγκ, Ντίλαν Χίλι και Άντριου Χιλ.

YPG veterans John Harding, Shaun Pinner, and Aiden Aslin seeming to be in high spirits on their flight from Russia to Saudi Arabia. pic.twitter.com/oXYrrnCKFr

— Bo Warren (@Bo_Warren) September 21, 2022