Πολλά έχουν ειπωθεί κατά καιρούς από διάφορους ποδοσφαιριστές για τους «μάγους» στην Αφρική και τις τακτικές τους, αλλά είναι άλλο να τα διαβάζεις και άλλο να τα βλέπεις, με το βίντεο της Κβάρα Γιουνάιτεντ να προκαλεί σοκ αφού δύο τύποι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους ψέκασαν με αίμα τους παίκτες της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η Κβάρα Γιουνάιτεντ αντιμετώπισε τη Ντουάνες για το Confederations Cup της Αφρικής και όταν η αποστολή της ομάδας έφτασε στο γήπεδο και οι παίκτες κατέβαιναν από το πούλμαν έπαθαν σοκ.

Ο λόγος; Δύο «μάγοι» άρχισαν να ψεκάζουν με αίμα τους παίκτες. ενώ ο ένας εκ των δύο είχε μαζί του και μια κατσίκα που την κρατούσε από το λουρί, θέλοντας πιθανότατα να δείξει ότι πρόκειται για αίμα κατσίκας.

Όπως και να έχει, οι άνθρωποιτης Κβάρα Γιουνάιτεντ φρόντισαν ώστε να έχουν βίντεο από το γεγονός και το ανέβασε στα social media, εκφράζοντας παράλληλα την απορία για την απουσία της αστυνομίας από το σημείο.

#CAFCC HAPPENING NOW AT NIGER!

AS Douanes hired herbalists poured blood on @KwaraUnitedFC players as they are about entering the field. The 2 herbalists, 1 with keg of blood & the other with goat performed the act when the players are coming down from the bus. NO single policeman pic.twitter.com/jMt8FiEBrz

— Kwara United F.C. (@KwaraUnitedFC) September 18, 2022