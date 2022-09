Η Βρετανία αποχαιρετά τη βασίλισσα Ελισάβετ και της λέει το «ύστατο χαίρε» σε κλίμα συγκίνησης.

Χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν ώρες στην ουρά για να μπουν στην ιστορική αίθουσα του Ουέστμινστερ, όπου η σορός της μονάρχη εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, και να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ανάμεσα στο πλήθος βρέθηκε και η Σάρον Όσμπορν, η σύζυγος του Όζι Όσμπορν.

«Λατρεύω τη βασίλισσα και τη βασιλική οικογένεια και ήρθα να την τιμήσω», είπε σε δηλώσεις της στο ITV News.

Για την ίδια η βασίλισσα Ελισάβετ σήμαινε «σταθερότητα», καθώς όπως τόνισε «δεν έχει σημασία τι θα άλλαζε σε αυτή τη χώρα και, ξέρετε, όλα αλλάζουν στη ζωή, αλλά αυτή δεν άλλαξε ποτέ. Και ήταν απλά υπέροχο να την έχουμε».

Η πρώην κριτής του X-Factor παρακολούθησε το απόγευμα της Πέμπτης (14/9) την πομπή που μετέφερε τη σορό της βασίλισσας στο Ουεστμίνστερ.

Εκεί είδε και τους πρίγκιπα Χάρι και Ουίλιαμ να περπατούν δίπλα δίπλα, εκφράζοντας τη χαρά της.

Για την ίδια ο Δούκας του Σάσσεξ πρέπει να επιστρέψει στο Μπάκιγχαμ.

«Το να τους βλέπεις να περπατούν δίπλα δίπλα, σου φέρνει αναμνήσεις. Κοιτάζω τον Χάρι και σκέφτομαι «εδώ ανήκεις». Ο κόσμος πραγματικά, θέλει να γυρίσεις σπίτι. Είσαι ο πρίγκιπάς μας», δήλωσε σε συνέντευξή της.

Όσο για το αν πιστεύει στο ενδεχόμενο να «τα βρουν» τα δύο αδέρφια και να ξεχάσουν όσα έγιναν στο παρελθόν, η Σάρον Όσμπορν ανέφερε: «Το ελπίζω».

Θυμίζουμε ότι οι σχέσεις των δύο αδερφών είναι τεταμένες, μετά την αποχώρηση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από το Παλάτι. Μάλιστα, κάποιες αποκαλύψεις που έκανε ο Δούκας του Σάσσεξ δημόσια, οδήγησαν τον Ουίλιαμ να κόψει τις επαφές μαζί του.

