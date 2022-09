Το προσωπικό 26 αγγλικών κολεγίων περαιτέρω εκπαίδευσης σχεδιάζουν απεργιακή κινητοποίηση δέκα ημερών από τις 26 Σεπτεμβρίου εξαιτίας μιας μισθολογικής διένεξης, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο University and College Union (UCU).

«Το κολεγιακό προσωπικό ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια άνευ προηγουμένου απεργιακή κινητοποίηση επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνεται τόσο λίγα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του UCU Τζο Γκρέιντι.

Staff at #Burnley College are beginning a two day strike.

Members of the University and College Union are taking the action in a dispute over pay.https://t.co/0O9otcFni2@ucu @BurnleyCollege pic.twitter.com/cey2Pm2LzV

— BBC Lancashire (@BBCLancashire) September 6, 2022