Ο κόσμος των social media αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο την βασίλισσα Ελισάβετ.

Μια ζωγραφιά που έχει συγκινήσει ιδιαίτερα τους διαδικτυακούς χρήστες είναι ένα σκίτσο που δείχνει την βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο να έχουν αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον. Δίπλα τους ένα από τα κόργκι, τα αγαπημένα σκυλιά της βασίλισσας Ελισάβετ, έχει γείρει στο πλευρό της. Όλοι τους κάθονται σε μια καρό κουβέρτα στη μέση ενός χωραφιού.

‘Hello again, Lilibet’: Touching cartoon tributes depict the Queen reuniting with her beloved Prince Philip https://t.co/BneCLXwXs3

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 9, 2022