Στην εκκίνηση του GP του Βελγίου ο Λούις Χάμιλτον είχε μια δυνατή σύγκρουση με τον Φερνάντο Αλόνσο, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Βρετανού να σηκωθεί στον αέρα.

Από τη συγκεκριμένη σύγκρουση δημιουργήθηκαν προβλήματα στη μονάδα ισχύος του, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει. Η γερμανική ομάδα είχε στείλει ολόκληρη τη μονάδα ισχύος στο εργοστάσιο του Μπρίξουορθ για να εξετάσει την κατάστασή της.

Η Mercedes, όπως ανακοίνωσε στα social media, αποφάσισε να βάλει την τέταρτη μονάδα ισχύος στο μονοθέσιο του Χάμιλτον για το Grand Prix Ιταλίας. Αυτό θα τον φέρει στο πίσω μέρος του grid στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

UPDATE: Lewis has taken a new Power Unit for this event – his fourth of the season – and will take a grid penalty for Sunday’s #ItalianGP. pic.twitter.com/RmuX7bgb1O

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 8, 2022