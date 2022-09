«Έπαθα σοκ όταν διαπίστωσα ότι τα δίδυμα παιδιά μου είχαν διαφορετικούς μπαμπάδες. Δεν ήξερα ότι μπορούσε να συμβεί. Τα παιδιά μοιάζουν πάρα πολύ», είπε μια 19χρονη κοπέλα από την Βραζιλία, σε μια περίπτωση που όσο απίστευτη ακούγεται, συνέβη!

Η 19χρονη Βραζιλιάνα που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της, υποστήριξε ότι έκανε τεστ πατρότητας, καθώς ήθελε να μάθει ποιος από τους δύο ήταν ο πατέρας.

Όπως διαβάζουμε στην Daily Mail η μητέρα, συνέλεξε DNA από τον άνδρα που πίστευε ότι ήταν ο πατέρας. Ωστόσο, ύστερα από δύο τεστ, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά μόνο για το ένα από τα δίδυμα!

Μετά το δεύτερο τεστ, συνειδητοποίησε ότι έκανε σεξ με διαφορετικό άντρα την ίδια μέρα. Ο άντρας αυτός ήταν ο πατέρας του δεύτερου παιδιού της.

Μιλώντας στη βραζιλιάνικη «Globo», ο γιατρός της, Tulio Jorge Franco, εξήγησε: «Είναι πιθανό να συμβεί, όταν δύο ωάρια από την ίδια μητέρα γονιμοποιούνται από διαφορετικούς άνδρες. Τα μωρά μοιράζονται το γενετικό υλικό της μητέρας, αλλά μεγαλώνουν σε διαφορετικούς πλακούντες».

