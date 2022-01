Ουσιαστικά τα δυο μωράκια αν και γεννήθηκαν σε διαφορετικά έτη, έχουν μεταξύ τους 15 λεπτά διαφορά. Το ένα γεννήθηκε στις 12 παρά τέταρτο το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου του 2021 και το άλλο, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου του 2022.

Αυτό σημαίνει ότι τα γενέθλια τους, αν και δίδυμα, είναι σε διαφορετικό χρόνο, διαφορετικό μήνα και διαφορετική μέρα. Αυτό μπορεί να συμβεί μια φορά στα δυο εκατομμύρια.

Η Φατιμά Μαδριγάλ είπε στον σύζυγο της Ρόμπερτ Τρουχίλιο ότι την έπιασαν οι πόνοι. Εκείνος την μετέφερε εσπευσμένα το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου στο Natividad Medical Center στο Σαλίνας της Καλιφόρνια.

Η γυναίκα ύστερα από λίγες ώρες γέννησε φυσιολογικά. Όμως το πρώτο μωράκι ο Αλφρέδο – Αντόνιο γεννήθηκε στις 23.45 το βράδυ και λίγα λεπτά αργότερα βγήκε και η αδερφή του η Αιλίν – Γιολάντα. Μόλις είχε αλλάξει όχι μόνο η μέρα, αλλά και ο μήνας αλλά και ο χρόνος.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area’s first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo

— Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022