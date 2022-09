Ο Γκράχαμ Πότερ είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Οι «μπλε» ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους με τον 47χρονο τεχνικό ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για πέντε χρόνια και θα διαδεχτεί τον Τούμπας Τούχελ στον πάγκο.

Η πορεία και η δουλειά του Πότερ στην Μπράιτον ήταν αυτή που του έδωσε ουσιαστικά την ευκαιρία για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με τον Άγγλο τεχνικό να αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και να καλείται να επαναφέρει την Τσέλσι στον δρόμο των επιτυχιών.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο Πότερ δήλωσε: «Είμαι απίστευτα περήφανος και ενθουσιασμένος που εκπροσωπώ την Τσέλσι, αυτόν τον φανταστικό ποδοσφαιρικό σύλλογο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τη νέα ιδιοκτησία της Τσέλσι και ανυπομονώ να συναντηθώ και να συνεργαστώ με τη συναρπαστική ομάδα παικτών και να αναπτύξω μια ομάδα και μια κουλτούρα για την οποία οι καταπληκτικοί οπαδοί μας θα μπορούν να είναι περήφανοι. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην Μπράιτον που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και ιδιαίτερα στον Tόνι Μπλουμ και όλους τους παίκτες, το προσωπικό και τους υποστηρικτές για τη συνεχή υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον σύλλογο».

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι, ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τον Γκράχαμ στην Τσέλσι. Είναι ένας προπονητής που έχει αποδείξει την αξία του και ένας καινοτόμος στην Premier League που ταιριάζει με το όραμά μας για τον σύλλογο.

Όχι μόνο είναι εξαιρετικά ταλαντούχος στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έχει δυνατότητες και ικανότητες που εκτείνονται πέρα ​​από το γήπεδο, κάτι που θα κάνει την Τσέλσι πιο επιτυχημένο σύλλογο. Είχε σημαντικό αντίκτυπο στους προηγούμενους συλλόγους του και ανυπομονούμε για τη θετική του επίδραση στην Τσέλσι. Ανυπομονούμε να τον υποστηρίξουμε, την προπονητική του ομάδα και την ομάδα για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους τους επόμενους μήνες και χρόνια».

Η ανακοίνωση της Τσέλσι:

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022