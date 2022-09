Το γύρο του διαδικτύου κάνει η στιγμή που ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα για τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας.

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας απαξίωσε τον αντίπαλό της Ρίσι Σουνάκ, γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ο Τύπος στην χώρα και όχι μόνο.

Όταν επιβεβαιώθηκε ότι η Λιζ Τρας είναι η νέα ένοικος του αριθμού 10 της Downing Street, η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών όχι μόνο δεν συνεχάρη τον Ρίσι Σούνακ αλλά σηκώθηκε από τη θέση της αγνοώντας τον επιδεικτικά και κατευθύνθηκε προς το βήμα του συνεδρίου των Συντηρητικών.

Μάλιστα ανάμεσά τους υπήρχε μία κενή θέση που πιστεύεται ότι ήταν για τον πρόεδρο του Συντηρητικού κόμματος Andrew Stephenson, ο οποίος μίλησε στην αρχή της εκδήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η προεκλογική εκστρατεία για τη θέση του πρωθυπουργού αμαυρώθηκε από βάναυσες εσωτερικές διαμάχες, κυρίως για την οικονομία, οι οποίες συχνά πραγματοποιούνταν σε ζωντανή τηλεόραση.

Δείτε το βίντεο:

Πριν από τρία χρόνια, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Τζέρεμι Χαντ είχαν ανταλλάξει χειραψία, πριν ο Τζόνσον ανέβει στη σκηνή.

Την ενότητα των Συντηρητικών πρόταξε και ο ηττημένος των εκλογών για την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού, Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος υπογράμμισε ότι όλοι θα πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από τη νικήτρια Τρας.

«Τώρα είναι σωστό να συσπειρωθούμε γύρω από την νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας, καθώς εκείνη οδηγεί τη χώρα μέσα σε δύσκολες στιγμές», ανέφερε ο Σουνάκ στο Twitter.

Thank you to everyone who voted for me in this campaign.

I’ve said throughout that the Conservatives are one family.

It’s right we now unite behind the new PM, Liz Truss, as she steers the country through difficult times.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 5, 2022