Τα συγχαρητήριά του για την αποφασιστική της νίκη έδωσε ο Μπόρις Τζόνσον στην Λιζ Τρας, μετά την εκλογή της για την πρωθυπουργία.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Λιζ Τρας έχει «το σωστό σχέδιο για να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής και να συσπειρώσει το Συντηρητικό κόμμα».

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

«Τώρα είναι η ώρα όλοι οι Συντηρητικοί να την στηρίξουν 100%», συμπλήρωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

Την ενότητα των Συντηρητικών πρόταξε και ο ηττημένος των εκλογών για την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού, Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος υπογράμμισε ότι όλοι θα πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από τη νικήτρια Τρας.

Thank you to everyone who voted for me in this campaign.

I’ve said throughout that the Conservatives are one family.

It’s right we now unite behind the new PM, Liz Truss, as she steers the country through difficult times.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 5, 2022