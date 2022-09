Η αστυνομία της Αργεντινής συνέλαβε χθες Κυριακή το βράδυ στο Μπουένος Άιρες τη σύντροφο του δράστη της απόπειρας της Πέμπτης κατά της ζωής της αντιπροέδρου Κριστίνας Κίρσνερ, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την επίθεση, ενώ δικηγόρος της πολιτικού δήλωσε βέβαιος πως ο άνδρας «δεν έδρασε μόνος».

Η 23χρονη, που παραχώρησε μετά την απόπειρα τηλεοπτικές συνεντεύξεις για τον ύποπτο, τον Φερνάντο Αντρέ Σαμπάγ Μοντιέλ, τέθηκε υπό κράτηση σε συγκοινωνιακό σταθμό στη συνοικία Παλέρμο και προφυλακίστηκε, κατά δικαστικές πηγές που επικαλέστηκαν μέσα ενημέρωσης της χώρας της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου πρακτορείου ειδήσεων TELAM.

Η νεαρή, η Μπρέντα Ουλιάρτε, συνελήφθη δυνάμει εντάλματος που εξέδωσε δικαστικός στην οποία ανατέθηκε να συνδιευθύνει την έρευνα, η Μαρία Εουχένια Καπουτσέτι.

Τις ημέρες μετά την απόπειρα, παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Telefe. Δήλωσε κατάπληκτη, είπε πως δεν θα πίστευε ποτέ πως ο φίλος της ήταν ικανός να διαπράξει τέτοια ενέργεια, προσθέτοντας πως παρότι διαμαρτυρόταν, «όπως όλος ο κόσμος», για την κατάσταση της οικονομίας, δεν είχε αναφερθεί ποτέ στην αντιπρόεδρο Κίρσνερ «με επιθετικότητα». Είπε επίσης ότι δεν τον είχε δει παρά 48 ώρες πριν από την απόπειρα.

Ωστόσο, αναλύσεις βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειξαν πως ήταν μαζί του την ημέρα της απόπειρας, την 1η Σεπτεμβρίου, κατά πηγές προσκείμενες στην έρευνα που επικαλούνται ΜΜΕ.

Το βράδυ της Πέμπτης, όταν η κυρία Κίρσνερ πήγε να χαιρετίσει υποστηρικτές της μπροστά στο σπίτι της, ο άνδρας πλησίασε και τη σημάδεψε με πιστόλι στο κεφάλι από πολύ μικρή απόσταση, σχεδόν εξ επαφής. Για άγνωστο λόγο, το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε, παρότι ήταν γεμάτο και παρότι η σκανδάλη τραβήχτηκε, δήλωσε λίγο αργότερα ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες.

Ο δράστης, που συνελήφθη επιτόπου, είναι 35 ετών, έχει βραζιλιάνικη υπηκοότητα, όμως ζει από τα παιδικά του χρόνια στην Αργεντινή. Ο Φερνάντο Αντρέ Σαμπάγ Μοντιέλ, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο, δεν έχει κάνει καμιά δήλωση μετά τη σύλληψή του.

Σε φωτογραφίες αναρτημένες στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Instagram, ο τριανταπεντάρης εικονίζεται με διάφορα τατουάζ, ορισμένα από τα οποία (μαύρος ήλιος, σταυρός που μοιάζει με τον Σιδηρού Σταυρό…) παραπέμπουν απευθείας σε ναζιστικά σύμβολα.

Χθες, δικηγόρος της αντιπροέδρου Κίρσνερ εκτίμησε πως «δεν έδρασε μόνος, διότι έγιναν προπαρασκευαστικές ενέργειες ενόψει της απόπειρας δολοφονίας».

«Υπάρχουν κι άλλοι που ήταν ενήμεροι, αναμφίβολα», είπε ο Γρεγόριο Νταλμπόν, ο δικηγόρος της κυρίας Κίρσνερ, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N, χωρίς πάντως να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο που να θεμελιώνει αυτή τη θέση.

