Το «γρηγορότερο παιδί της Αμερικής» είναι ένα επτάχρονο κορίτσι, η Ντακότα Γουάιτ από το Ντάλας του Τέξας. Πρόσφατα έσπασε ένα εθνικό ρεκόρ στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, όταν βοήθησε την ομάδα της να κερδίσει έναν τίτλο στην σκυταλοδρομία. Η Ντακότα έτρεξε το κομμάτι της σε 59,08 δευτερόλεπτα και σημείωσε νέο ρεκόρ. Όταν ρωτήθηκε πώς τα κατάφερε η Ντακότα, είπε: «Απλώς τρέχω πολύ σκληρά», σύμφωνα με το Fox News.

Η Ντακότα είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της και έχει βρει το πρότυπο που θαυμάζει καθώς ονειρεύεται το μέλλον της ως αθλήτρια. «Θέλω να τρέξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες μια μέρα, όπως η Σα’Κάρι», δήλωσε η Ντακότα. Έχει εκθέσει τα μετάλλια που έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια στο δωμάτιό της δίπλα σε εικόνες του ινδάλματός της, της σπουδαίας αθλήτριας Σα’Κάρι Ρίτσαρτσον που θεωρείται το νέο αίμα στα σπριντ στις ΗΠΑ.

Ο Καμ Γουάιτ, πατέρας της Ντακότα, άρχισε να την προπονεί όταν ήταν μόλις τριών ετών και είδε τις δυνατότητες της. «Ήταν σε τρελή φόρμα. Δεν ήταν γρήγορη, αλλά η φόρμα της ήταν ήδη τέλεια. Έτσι, αρχίσαμε να της βάζουμε διαφορετικούς προπονητές», εξήγησε. Ο περήφανος μπαμπάς μοιράστηκε ότι η Ντακότα κέρδιζε όλους τους αγώνες της από τη στιγμή που έγινε 6 ετών. «Απλά διαπρέπει σε ένα άθλημα που αγαπάει», δήλωσε στο Fox News.

