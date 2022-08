Είναι η μόνη καλλιτέχνης που είχε επτά συνεχόμενα νούμερο ένα singles στο Billboard Hot 100, από το Saving All My Love for You το 1985 έως το Where Do Broken Hearts Go το 1988.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον η οποία έφυγε δυστυχώς από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου 2012 σε ηλικία 48 ετών, στις 9 Αυγούστου, θα γιόρταζε τα 59α γενέθλιά της.

Πώς πέθανε η Γουίτνεϊ Χιούστον;

Η Γουίτνεϊ Χιούστον βρέθηκε αναίσθητη σε μια μπανιέρα στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Beverly Hills στις 11 Φεβρουαρίου 2012.

Οι τραυματιοφορείς έφτασαν στο σημείο γύρω στις 3.30 μ.μ. και βρήκαν την τραγουδίστρια η οποία δεν ανταποκρινόταν και έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Στις 3:55μ.μ. διαπιστώθηκε ο θάνατός της, αλλά η αιτία θανάτου δεν έγινε αμέσως γνωστή, με την τοπική αστυνομία να δηλώνει ότι δεν υπήρχαν «προφανή σημάδια εγκληματικής πρόθεσης».

Η έκθεση του ιατροδικαστή

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου της τραγουδίστριας ήταν ο τυχαίος πνιγμός, με την καρδιακή νόσο και τη χρήση κοκαΐνης να συμβάλλουν ως παράγοντες.

Ωστόσο, η έκθεση είχε μερικές σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη σταρ πριν από το θάνατό της.

Το κουτάλι

Η έκθεση έδωσε μια εικόνα για τον εθισμό της τραγουδίστριας στα ναρκωτικά.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου πέθανε η Γουίτνεϊ Χιούστον, βρέθηκε ένα «μικρό κουτάλι με μια λευκή κρυσταλλική ουσία μέσα και ένα τυλιγμένο κομμάτι λευκού χαρτιού» μαζί με άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για να πάρει κοκαΐνη.

Χρήση ναρκωτικών

Κατά την έρευνα για τον θάνατο της τραγουδίστριας, προηγούμενες αναφορές ανέφεραν ότι στον οργανισμό της υπήρχαν ίχνη κοκαΐνης και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Τόσο η αρχική όσο και η τελική έκθεση ανέφεραν ότι οι εξετάσεις αίματος δείχνουν ότι κάπνισε μαριχουάνα μέσα σε δύο εβδομάδες πριν από το θάνατό της. Η μαριχουάνα είναι νόμιμη στην πολιτεία της Καλιφόρνια, αν χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς.

Η τοξικολογική έκθεση διαπίστωσε ότι η τραγουδίστρια ήταν «οξεία δηλητηριασμένη από κοκαΐνη» και ότι ήταν «επαναλαμβανόμενη χρήστης κοκαΐνης», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή τοξικολόγο Bruce Goldberger.

Το τελικό αντίγραφο της έκθεσης ανέφερε ότι 12 διαφορετικά φάρμακα, μεταξύ των οποίων το αγχολυτικό φάρμακο Xanax και το μυοχαλαρωτικό Flexeril, βρέθηκαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την ώρα του θανάτου της Whitney. Τα φάρμακα λέγεται ότι είχαν συνταγογραφηθεί από πέντε διαφορετικούς γιατρούς.

Η άδεια οδήγησης της Γουίτνεϊ Χιούστον είχε χαθεί

Η τσάντα της Whitney βρέθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της, ωστόσο ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι «η άδεια οδήγησης αφαιρέθηκε από το πορτοφόλι, το οποίο βρισκόταν μέσα στην τσάντα, πριν από την άφιξή μου».

Η έκθεση αναφέρει: «Επίσης, πριν από την άφιξή μου, τα περισσότερα από τα μπουκάλια με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα της εκλιπούσας είχαν αφαιρεθεί από μια καφέ σακούλα που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι στη νοτιοανατολική γωνία του σαλονιού και στη συνέχεια είχαν τοποθετηθεί πάνω στο ίδιο τραπέζι.

Διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της Whitney Houston δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον φορούσε περούκα και τεχνητή οδοντοστοιχία

Η έκθεση του ιατροδικαστή διαπίστωσε ότι η ποπ σταρ φορούσε μια καφέ περούκα, η οποία ήταν καλά στερεωμένη στο κεφάλι της τη στιγμή του θανάτου της.

Επίσης, ανέφερε ότι η τραγουδίστρια φορούσε τεχνητή οδοντοιστοιχία, κάτι που είναι συνηθισμένο στους μακροχρόνιους χρήστες ναρκωτικών.

Η συνεχής κατάχρηση ναρκωτικών όπως η κοκαΐνη κρακ, η οποία περιέχει όξινες χημικές ουσίες, μπορεί να οδηγήσει στη φθορά των δοντιών με την πάροδο του χρόνου.

Η φθορά των δοντιών μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα εμετού και τριξίματος των δοντιών, το οποίο είναι συχνό μεταξύ των χρηστών αλκοόλ και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την έκθεση, από την τραγουδίστρια έλειπαν 11 από τα μπροστινά της δόντια και φορούσε «οδοντικά προσθετικά της άνω γνάθου» τη στιγμή του θανάτου της.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον έχανε τη φωνή της

Η τραγουδίστρια ήταν γνωστή για την ικανότητά της να πετυχαίνει υψηλές νότες, ωστόσο, στην πορεία προς το θάνατό της, η σταρ έχανε την εμβληματική φωνή της.

Στην έκθεση, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο πάλευε με τα παράνομα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αλλά αδυνατούσε να σταματήσει το κάπνισμα.

Το υπερβολικό κάπνισμα μπορεί να ερεθίσει τις φωνητικές χορδές και να ξηράνει τον βλεννογόνο των φωνητικών χορδών.

Βρέθηκε με μικρές αμυχές στο πρόσωπό της

Η βοηθός της, Mary Jones, βρήκε την τραγουδίστρια νεκρή με το πρόσωπο προς τα κάτω σε μια μπανιέρα γεμάτη νερό με «δύο επιφανειακές εκδορές στην αριστερή πλευρά του μετώπου της», σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι η σταρ βρέθηκε με «αιματηρό έκπλυμα που έβγαινε από τη μύτη της» και με «μια επιφανειακή εκδορά στην αριστερή πλευρά της γέφυρας της μύτης της».

Έξι ώρες μετά το θάνατό της, η θερμοκρασία του νερού στην μπανιέρα ήταν ακόμα 33°C και οι ειδικοί είπαν ότι θα μπορούσε να είναι τόσο καυτή όσο 66°C όταν πέθανε, όπως αποδεικνύεται από τα κομμάτια δέρματος που είχαν καεί από την πλάτη της.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον είχε εμφυτεύματα στήθους

Αν και δεν είναι γνωστό πόσες επεμβάσεις στήθους είχε κάνει, η έκθεση διαπίστωσε ότι η σταρ είχε κάνει επέμβαση αύξησης στήθους κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της.

Η έκθεση ανέφερε ότι η Whitney Houston είχε «μικρές ουλές» στο στήθος της «που σχετίζονται με εμφυτεύματα στήθους.